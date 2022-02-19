Госсекретарь США вновь подтвердил планы России напасть на Украину

Россия, по словам Блинкена, устраивает провокации для дальнейшего вторжения.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу «Дождь«.

«К сожалению, как мы видим сейчас, все складывается именно так, как я говорил несколько дней назад на Совете безопасности ООН. Есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства на Донбасс и шире — в Украину», — заявил американский чиновник.

Отвечая на вопрос о достоверности опубликованных разведданных относительно вторжения РФ в Украину, Блинкен сказал:

«Мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. И, как я сказал на днях на Совете безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации. И мы выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы войну предотвратить».

Он добавил, что если США придется отвечать на российскую агрессию, то это будет сделано. Блинкен также подтвердил, что все ранее опубликованные сценарии нападения на Украину рассматривались президентом РФ.

Что касается возможной встречи Джо Байдена с Путиным, Блинкен не стал отвергать ее, хотя и назвал условие.

«Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру», — объяснил он.

Напомним, во время вчерашнего видеообращения Байден заявил, что Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину. «У нас есть основание верить, что российские силы планируют попытаться атаковать Украину в ближайшую неделю — в ближайшие дни», — подчеркнул президент США. // УНИАН