Журналістів британської Sky News обстріляли російські диверсанти (відео)

На команду з п’яти медійників напали, коли вони перебували в автомобілі, після невдалої спроби відвідати місто Буча під Києвом цього понеділка. Головного кореспондента Sky News Стюарта Рамзі разом із оператором Річі Моклером обстріляли – Рамзі поцілили в нижню частину спини, а Моклер отримав два патрони в бронежилеті.

На кадрах, які транслювала SkyNews, видно, як вони наближаються до перехрестя, коли по машині починають стріляти.

Спочатку, за розповіддю Рамзі, вони подумали, що по них помилково стріляв блокпост української армії – і на відео чути, як кричать, що вони журналісти, і просять зупинитися.

Чути тріск пострілів і видно спалахи куль, що пролітають повз їхню машину, оскільки напад зафіксовано на камеру.

«Я пам’ятаю, що думав, чи буде моя смерть болісною», – сказав Рамзі, розповідаючи про моменти до того, як його підстрелили. «Але мене вразило те, що [постріл] не так боляче. Справді, це було більше схоже на удари кулаками».

Зрештою групі, у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініка Ван Хеердена, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги. Зрештою вони знайшли притулок у сусідньому гаражі, і через кілька годин під покровом темряви їх врятувала українська поліція. Пізніше журналістам повідомили, що бойовики були диверсантами російської розвідки.

«Це було професійно, патрони продовжували вбиватися в машину – вони не промахнулися», – сказав Рамзі. Він додав: «Нам дуже пощастило. Але тисячі українців гинуть, а сім’ї стають мішенню російських бойових загонів, як і ми. Зараз телевізійна знімальна група евакуювалася до Великобританії.

Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із мужніми міжнародними журналістами, які попри ризик, виконували і виконують професійний обов’язок в Україні. Також Національна поліція та українські військові докладають зусиль для убезпечення працівників ЗМІ. Багато представників британських медіа працюють в Україні та висвітлюють цю жахливу війну, яку розв’язала Росія. Підтримку НСЖУ та солідарність з українськими журналістами висловлюють колеги з Національної спілки журналістів Великобританії та Ірландії.