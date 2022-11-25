Грабував українців під час окупації Київщини – судитимуть російського мародера

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено спеціальне досудове розслідування та до суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ – начальника продовольчих служб військової частини 93992 за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що вранці 9 березня 2022 року обвинувачений разом із невстановленими підлеглими йому військовослужбовцями РФ під час тимчасової окупації с. Богданівка Київської області на військовій техніці в’їхав у двір місцевого мешканця, пошкодивши паркан домоволодіння.

Погрожуючи зброєю, вони незаконно заволоділи майном господарів на загальну суму понад 1 млн грн.

У червні 2022 року обвинуваченого оголошено у державний розшук.