ГУР МО України здобуло черговий список окупантів, які скоюють воєнні злочини проти народу України

Кожен українець повинен знати їхні імена!

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України