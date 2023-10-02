ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59

Три з чотирьох БпЛа досягли цілі.

Головне управління розвідки міністерства оборони підтвердило ураження російського авіазаводу, де виробляли ракети Х-59. Удару було завдано 1 жовтня по Смоленському авіаційному заводу.

Внаслідок атаки порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Про це повідомили у Telegram ГУР.

“Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничих потужностей військового підприємства держави-агресора”, – повідомили в управлінні.

Там додали, що ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу “повітря-поверхня” з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.

Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Нагадаємо, що вчора ГУР та ВМС атакували також стоянку російських вертольотів у Сочі.

Удару було завдано безпілотниками. // LB.ua