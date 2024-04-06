ГУР повідомило про підрив трубопроводу у Ростовській області РФ

На росії палає ще один військовий об’єкт

В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту», завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

Об’єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України