ГУР провело операцію з «вибуховими» FPV-окулярами для росіян, – ЗМІ
Серед російських окупантів сталась серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання. За операцією стоять фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українських спецслужбах.
Подробиці операції ГУР
Російські пропагандисти жаліються на десятки подібних випадків, які трапились у низці регіонів Російської Федерації (РФ) у перші дні лютого.
Як розповідають джерела, для реалізації операції було придбано велику партію окулярів, після чого фахівці ГУР додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього, у координації з українською розвідкою, російські волонтери відправили “вибухові” окуляри до підрозділів БпЛА армії ворога.
Як відзначили у спецслужбах, жахи війни відбуваються у буквальному сенсі на очах ворожих FPV-пілотів. Зокрема додають, що операція з вибуховими FPV-окулярами триває.Tweet