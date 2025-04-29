Хакерська атака на «Епіцентр»: значно постраждала бухгалтерія компанії

Наразі великі обʼєкти мережі “Епіцентр” вже працюють в звичайному режимі.

Збій в роботі торговельної мережі “Епіцентр” в понеділок, 28 квітня, є результатом потужної хакерської атаки, не всі наслідки якої наразі ліквідовані. Зокрема значно постраждав бухгалтерський облік компанії. Про це повідомила пресслужба компанії.

Кібератака призвела до “серйозних наслідків для інфраструктури компанії”.

Протягом дня більшість торгових обʼєктів мережі “Епіцентр” працювали з перебоями, проте під вечір понеділка всі великі торгові центри компанії змогли відновити стабільну роботу.

Однак мали місце складнощі на малих торгових обʼєктів мережі. Також були проблеми з регістрами бухгалтерського обліку.

Зазначається, що в структурі баз даних, що стосуються бухгалтерського обліку, зникли всі регістри та журнали. Через це “Епіцентр” втратив змогу складати будь-які форми бухгалтерської та податкової звітності.

На вихідних по всій Україні стався масштабний збій платіжних терміналів. При цьому споживачі товарів та послуг скаржились на те, що неможливо поповнити картку, оплатити таксі, розрахуватися карткою в магазинах та метро. Не працювали також Apple Pay і Google Pay. Згодом зʼясувалось, що тимчасовий збій виник через технічні оновлення в одному з великих центрів обробки даних. Це було хакерською атакою. // Дзеркало тижня