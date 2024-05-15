Хакери ГРУ РФ активізували атаки на телефони військових ЗСУ

Російські хакери активізували атаки на мобільні телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт, опублікований Держспецзв’язком.

“Хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов’язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення”, – йдеться в повідомленні.