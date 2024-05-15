Хакери ГРУ РФ активізували атаки на телефони військових ЗСУ

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Російські хакери активізували атаки на мобільні телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт, опублікований Держспецзв’язком.

“Хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов’язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення”, – йдеться в повідомленні.

Особливості атак РФ на мобільні пристрої

Зокрема, під час атак російські хакери роблять наступне:

  • використовують легітимні продукти як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності “Кропива”;
  • поширюють шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;
  • швидко реагують та адаптуються: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;
  • проводять таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп’ютерні версії месенджерів;
  • використовують файли-приманки: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

Що робити та як захиститись

  • не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;
  • не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях;
  • оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;
  • використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.
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