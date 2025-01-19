ХАМАС передав ізраїльським військовим перших заручників

ХАМАС передав співробітникам Червоного Хреста перших трьох заручниць, яких утримувало терористичне угрупування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Заручники Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер перебувають у руках військових ЦАХАЛу в секторі Газа.

Їх вивезуть до медичного закладу поблизу кордону для первинної медичного обстеження.

Раніше президент Ізраїлю Ісаак Герцог і його дружина прибули до Стіни плачу, щоб помолитися за безпечне повернення всіх заручників.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Ізраїлю у суботу, 18 січня, схвалив угоду про припинення вогню з угрупованням ХАМАС у секторі Гази та звільнення заручників.

Звільнення перших заручників має статися у неділю близько 16:30.

За словами ізраїльських офіційних осіб, першими мають бути звільнені три жінки із 33 заручників, яких мають відпустити під час першої 42-денної фази угоди.

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