ХАМАС зірвав продовження перемир’я: ізраїльська армія відновлює бойові дії у Газі

Винищувачі ЦАХАЛ зараз атакують терористичні цілі бойовиків.

Армія Ізраїлю оголосила про відновлення бойових дій у секторі Гази та проти бойовиків угруповання ХАМАС у п’ятницю, 1 грудня, повідомляє УНІАН.

“ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію… Після первинного повідомлення про звуки сирен у кібуці Холіт було виявлено кілька запусків із Сектора Газа в бік ізраїльської території. Запуски не були перехоплені згідно з протоколом”, – заявили в ЦАХАЛ.

У зв’язку з діями бойовиків ізраїльські війська вирішили відновити бойові дії на території Сектору Газа та проти терористичної організації ХАМАС.

Згодом у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські винищувачі вже завдають ударів по терористичних цілях бойовиків у секторі Гази.

Ситуація у Газі – останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Ізраїль та ХАМАС домовились про тимчасове припинення вогню, щоб обміняти заручників на палестинських в’язнів. За цей час вдалось звільнити десятки людей, однак бойовики порушували перемир’я.

Напередодні, 30 листопада, палестинське угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за атаку зі стріляниною на в’їзді до Єрусалиму сьогодні вранці, в результаті якої загинули троє ізраїльтян і шестеро отримали поранення. ХАМАС також закликав до “ескалації опору”

Дещо раніше УНІАН з посиланням на WSJ повідомляв, що Ізраїль і ХАМАС домовилися продовжити тимчасове перемир’я в секторі Гази ще на один день, щоб звільнити більше заручників.