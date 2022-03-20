Хлопці з полку «Азов» ликвідували групу офіцерів спецназу ГРУ з Кавказу. Довше їхали, ніж воювали (фото)

Полк «Азов» знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки. «Довше їхали, ніж воювали» — зазначили українські військові.

Дружков Константин Валерьевич, лейтенант

Дружков Константин Валерьевич, лейтенант

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Абдурагимов Ислам Абдурахманович

Абдурагимов Ислам Абдурахманович

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