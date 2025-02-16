Російські окупанти на Курщині «потужно» здохли, атакуючи колоною танків під «совковими» прапорами (відео)

Окупанти з 155-ї бригади морської піхоти невдало спробували штурмувати позиції 47-ї ОМБр «Маґура» на Курщині, атакуючи колоною танків із червоними прапорами.

Росіяни просувалися через мінне поле, ігноруючи небезпеку, однак їхній наступ швидко зупинили українські дрони та артилерія.

У результаті бою більшість бронетехніки ворога була знищена, а штурм провалився. Один із російських танкістів намагався сховатися біля підбитої машини, але FPV-дрон українських бійців ліквідував його.

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