Російські окупанти на Курщині «потужно» здохли, атакуючи колоною танків під «совковими» прапорами (відео)
Окупанти з 155-ї бригади морської піхоти невдало спробували штурмувати позиції 47-ї ОМБр «Маґура» на Курщині, атакуючи колоною танків із червоними прапорами.
Росіяни просувалися через мінне поле, ігноруючи небезпеку, однак їхній наступ швидко зупинили українські дрони та артилерія.
У результаті бою більшість бронетехніки ворога була знищена, а штурм провалився. Один із російських танкістів намагався сховатися біля підбитої машини, але FPV-дрон українських бійців ліквідував його.Tweet