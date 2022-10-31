Хто допомагає РФ оплачувати війну. Газета «Нью-Йорк таймс» назвала країни, що наростили імпорт з Росії після початку її повномосштабного вторргнення в Україну
Деякі країни після початку спецоперації наростили імпорт товарів з Росії, з’ясувала газета «Нью-Йорк таймс». Список очолили Туреччина, Індія та Бразилія. Імпорт наростили і держави Євросоюзу, а також країни, які приєдналися до санкцій проти Москви.
При цьому Китай та Туреччина з кінця лютого наростили експорт до Росії, зазначає видання Forbes.
Деякі держави з кінця лютого наростили середньомісячний обсяг імпорту з Росії в порівнянні з показником за попередні п’ять років, повідомляє The New York Times з посиланням на дані, зібрані Обсерваторією економічної складності (OEC; проект створений Массачусетським технологічним інститутом (MIT)). Газета зазначає, що дані публікуються із затримкою, тому отримана картина є радше ретроспективною.
Серед країн, що наростили імпорт із Росії, виявилися:
- Індія — зростання імпорту на 430% (поточний обсяг торгівлі, включаючи експорт та імпорт, $3,3 млрд плюс 310% порівняно з рівнем до початку «спецоперації»*);
- Туреччина – зростання на 213% ($6,2 млрд, плюс 198%);
- Бразилія – зростання на 166% ($939 млн, плюс 106%);
- Іспанія – зростання на 112% ($739 млн, плюс 57%);
- Китай – зростання на 98% ($15 млрд, плюс 64%);
- Нідерланди – зростання на 74% ($2 млрд, плюс 32%);
- Саудівська Аравія – зростання на 45% ($103 млн, плюс 36%);
- Японія – зростання на 40% ($1,6 млрд, плюс 13%);
- Німеччина – зростання на 38% ($4,8 млрд, мінус 3%);
- Норвегія – зростання на 21% ($198 млн, плюс 16%).
При цьому майже всі ці країни скоротили постачання до Росії. Наприклад, Індія, лідер списку імпортерів, скоротила експорт на 19%, Бразилія – на 13%, Іспанія – на 44%. Найбільше експорту до Росії зменшили США (мінус 84%), Великобританія (мінус 71%) та Швеція (мінус 61%). NYT зазначає, що зниження експорту відбулося через торгові обмеження проти Росії. При цьому Китай та Туреччина навпаки наростили експорт товарів до Росії. Пекін після початку “спецоперації” збільшив обсяг експорту до Росії на 24%, Анкара – на 113%.
За даними NYT, за 2020 рік Росія імпортувала товари з інших країн світу на $220 млрд, включаючи автомобілі та автозапчастини, ліки та комп’ютери. При цьому до «спецоперації» понад дві третини російського експорту у вартісному вираженні становили нафту, газ, метали та корисні копалини, які потрібні для того, щоб обігрівати будинки та постачати заводи по всьому світу, зазначає газета.