Хто допомагає РФ оплачувати війну. Газета «Нью-Йорк таймс» назвала країни, що наростили імпорт з Росії після початку її повномосштабного вторргнення в Україну

Деякі країни після початку спецоперації наростили імпорт товарів з Росії, з’ясувала газета «Нью-Йорк таймс». Список очолили Туреччина, Індія та Бразилія. Імпорт наростили і держави Євросоюзу, а також країни, які приєдналися до санкцій проти Москви.

При цьому Китай та Туреччина з кінця лютого наростили експорт до Росії, зазначає видання Forbes.

Деякі держави з кінця лютого наростили середньомісячний обсяг імпорту з Росії в порівнянні з показником за попередні п’ять років, повідомляє The New York Times з посиланням на дані, зібрані Обсерваторією економічної складності (OEC; проект створений Массачусетським технологічним інститутом (MIT)). Газета зазначає, що дані публікуються із затримкою, тому отримана картина є радше ретроспективною.