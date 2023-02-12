Хто вважається колаборантом

На це питання відповідає Міністерство внутрішніх справ.

Колаборантами вважаються ті, хто підтримують російську агресію, займаються поширенням російської пропаганди, агітують людей на користь ворога, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою.

Якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження чи інші дані – ці люди будуть притягнені до відповідальності та отримають реальні терміни позбавлення волі – до 15 років ув‘язнення.

Якщо людина опинилася в окупації і продовжила виконувати свої обов’язки без шкоди для України або під страхом смерті – це не означає, що вона колаборант.

У кожному випадку правоохоронці прийматимуть відповідні рішення лише після ретельної перевірки всіх обставин і наслідків.

Міністерство внутрішніх справ України