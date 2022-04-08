Обстріл вокзалу у Краматорську. На даний момент – 50 загиблих, серед них 5 дітей

Внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську загинули 50 осіб, з них 5 дітей. Ще 98 місцевих жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Зазначається, що на місці трагедії відразу загинули 38 осіб, ще 12 померли у лікарнях. Крім того, 98 постраждалих були госпіталізовані. Серед них 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.