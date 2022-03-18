Інформаційний фронт: заблоковано 1500 ворожих ресурсів

Громадяни активно допомагають правоохоронцям протидіяти російським окупантам на інформаційному фронті. За допомогою чат-ботів у Телеграмі користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену пропаганду та дезінформацію.

Нагадаємо: 26 лютого кіберполіція створила телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA — https://t.me/stoprussiachannel та телеграм-бот — https://t.me/stopdrugsbot , які допомагають протидіяти проросійській пропаганді та дезінформації шляхом надсилання скарг на небезпечний контент у соцмережах. Принцип роботи полягає у наступному: користувачі надсилають у бот посилання на спільноту, яку вважають небезпечною у часи військової агресії. Далі — надається оцінка контенту. Після чого користувачі каналу скаржаться на ворожі ресурси.

Від моменту створення до каналу приєдналися майже 150 тисяч учасників. Вони надіслали понад 3 200 000 скарг на різні інформаційні ресурси окупантів.

Загалом вдалося заблокувати 1500 ресурсів агресора. Заблоковані канали налічували близько 15 млн аудиторії.

Також окремо було заблоковано 3178 публікацій, що виправдовували військові злочини й загибель мирного населення України.

Ще один спеціальний бот у Телеграмі «Народний месник» — https://t.me/ukraine_avanger_bot . Сюди користувачі можуть повідомляти про мітки, залишені ворогом, виявлену техніку або військових-окупантів, випадки мародерства, а також місця знаходження снарядів, що не розірвались. Станом на 18 березня через бот надійшло понад 44 тисячі повідомлень.

Ми дуже дякуємо громадянам за співпрацю! Закликаємо приєднуватись до зазначених Телеграм-каналів, аби спільними зусиллями вигнати ворога з нашої землі. Ми переможемо. Все буде Україна!

Національна поліція України