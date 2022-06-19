Інформація впро втрати окупантів від ОТУ «Схід»

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Зокрема, знищено ворожу самохідну артилерійську установку та чотири артилерійські тягачі.

На сході України у неділю, 19 червня, українські військові ліквідували 14 російських окупантів та техніку противника.

Ситуація на сході / фото УНІАН, Арсен Петров

Ситуація на сході / фото УНІАН, Арсен Петров

Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід» у соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні, 19 червня, наші воїни знищили 14 осіб особового складу», — йдеться у повідомленні.

Крім того, українськими бійцями було знищено ворожу самохідну артилерійську установку та чотири артилерійські тягачі. // УНІАН

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