Столичні патрульні продовжують виявляти підозрілих осіб

У Голосіївському районі патрульні затримали підозрілого чоловіка. Під час перевірки телефона якого з’ясувалось, що він підтримує проросійські рухи, погрожує та залякує українських патріотів і здає їх ворогу.

У Дніпровському та Подільському районах міста виявлено, ймовірно, загублених на навчаннях рашистів. У цих осіб були паспорти та військові квитки рф. В одного з них патрульні виявили згорток з марихуаною. Документів, що підтверджують законність перебування в Україні, ці персонажі не мали.

Ще одного зловмисника інспектори затримали у Дарницькому районі. Цей перевертень фотографував розміщення блок-постів, житлових будинків на території міста та передавав таку інформацію ворогу. Колабораціоніст перебував у проросійських групах та здійснював дзвінки на номери з кодом московських операторів.

Усіх затриманих патрульні передали працівникам СБУ.

Робота з виявлення підозрілих осіб, які можуть здійснювати диверсійно-розвідувальну діяльність, триває. Ситуація у місті стабільна та контрольована.

Слава Україні

Патрульна поліція України