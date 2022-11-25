За державну зраду та умисне вбивство цивільних судитимуть двох мешканців Київщини

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Київщини за фактами державної зради в умовах воєнного стану, умисного вбивства, незаконного викрадення транспортного засобу й незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України).

За даними слідства, у період тимчасової окупації с. Залісся Броварського району Київської області, підозрювані співпрацювали з військовослужбовцями збройних сил РФ.

Отримавши від окупантів військову екіпіровку, амуніцію і зброю з боєкомплектом, вони здійснювали розвідку та патрулювання на території Броварського району. Озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців. Крім того, один із чоловіків, погрожуючи зброєю місцевому мешканцю, відібрав у нього транспортний засіб, на якому у подальшому вказані особи пересувалися по населеному пункту.

11 березня поточного року, на виконання злочинних наказів військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення, вказані особи відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох чоловіках у смт Велика Димерка. Від отриманих численних поранень потерпілі померли на місці злочину.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура