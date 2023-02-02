Інформував ворога під час оборони Київщини – у державній зраді підозрюється офіцер запасу

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді інспектору з охорони праці ДК «Укроборонпром», громадянину України (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, 48-річний житель м. Києва, будучи офіцером запасу Збройних сил України та чинним співробітником підприємства оборонного комплексу, у воєнний час перейшов на бік ворога з метою виконання завдання спецслужб рф зі збирання та передачі їм деталізованих відомостей військового характеру.

Здійснювати підривну діяльність проти України підозрюваному запропонував його колишній однокласник – теперішній співробітник уряду рф, який отриману інформацію передавав представнику міністерства оборони рф.

Так, у березні 2022 року, під час оборони Київщини, підозрюваний передавав кураторові деталізовані відомості про результати ракетних й артилерійських обстрілів столиці та прилеглих територій, інформацію про позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів ЗСУ та інших військових формувань України.

Для прикладу, після ракетних ударів по житлових будинках підозрюваний надсилав «замовнику» фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з точною адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар.

Крім того, він неодноразово повідомляв про розташування блокпостів, інженерних укріплень, складів озброєння та про рух колон української техніки.

Отримані дані ворог використовував для завдавання нових артилерійських та ракетно-бомбових ударів по українських позиціях.

Таким чином, громадянин умисно вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній безпеці України – перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану.

За такі злочини передбачене покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури