В окупованому Єнакієвому пролунали вибухи: оголошено евакуацію (відео)

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Під удар міг потрапити склад російських боєприпасів

Росіяни заявляють про нібито ракетну атаку на тимчасово окуповане місто Єнакієве Донецької області. Зазначається, що під удар міг потрапити склад боєприпасів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За словами місцевих мешканців, Збройні сили України начебто атакували населений пункт «трьома Himars». На оприлюдненому відео чутно вторинну детонацію і видно задимлення після влучання.

Зазначається, що район, де відбувся обстріл, перекрито, а мешканців закликали перейти до укриттів та не підходити до вікон.

Водночас гауляйтер Сергій Божик оголосив термінову евакуацію населення з 13 вулиць. Він, не пояснюючи причини, закликав людей взяти з собою документи та речі першої потреби. // Главком

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