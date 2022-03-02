Будівлю відділу поліції на столичному Виноградарі пошкоджено під час ворожого обстрілу

На щастя, потерпілих немає. Пошкоджено фасади будинків та припарковані поруч автівки. На місці працюють спеціалісти профільних служб.

Сьогодні в районі проспекту Георгія Ґонгадзе в Подільському районі Києва пролунав вибух. Внаслідок цього пошкоджено дах територіального відділу поліції та відбулося часткове руйнування приміщення. Також пошкоджені фасади сусідніх будинків та припарковані автівки.

За попередньою інформацією, руйнування спричинені осколками від ворожих снарядів, які були збиті системою ППО.

Правоохоронці документують наслідки руйнувань, на місці працюють представники профільних служб.

Поліція Києва нагадує громадянам: почувши сигнал повітряної тривоги, негайно спустіться в укриття.

Національна поліція України