Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм

Крім того, зараз готується випуск мін.

Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметри у промислових масштабах.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. Те, що роблять українські виробники зброї, “завдасть клопоту фашистам, які вдерлися на нашу землю”, запевнив він.

“Я можу із приємного сказати, що ми налагодили виробництво і 152 мм, і 122 мм калібру на наших підприємствах. Я можу сказали, що зараз піде випуск мін і багато інших речей, які виробляють вже наші підприємства оборонного комплексу. Мова йде на тисячі – це вже промислові масштаби”, – зазначив Данілов.

Також секретар Ради Нацбезпеки запевнив, що виконання ракетної програми фінансується на 100% та знаходиться на контролі президента. // УНІАН