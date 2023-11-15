Іран повідомив ХАМАСу, що не вступатиме у війну проти Ізраїлю

Розв’язана ХАМАСом війна стала для Ірану та його союзників повною несподіванкою.

Іран не планує напряму втручатися у війну між Ізраїлем та ХАМАС, хоча і продовжуватиме підтримку угруповання “політично і морально”. Про це “три високопосадовці”, що представляють обидві сторони, розповіли журналістам Reuters.

За словами джерел, під час зустрічі з очільником ХАМАС Ісмаїлом Ханія у Тегерані на початку листопада верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї надав йому чітке повідомлення: ви не попередили нас про ваш напад на Ізраїль 7 жовтня, і ми не будемо вступати у війну від вашого імені.

Як стверджує джерело в ХАМАС, під час тієї зустрічі іранський лідер тиснув на співбесідника, аби той заглушив ті палестинські голоси, які публічно закликають Іран і ліванське угруповання Хезболла відкрито приєднатися до битви проти Ізраїлю всіма своїми силами.

Зазначається, що Хезболла також була заскочена зненацька нищівним нападом ХАМАСу на Ізраїль. Джерела, близькі до цього угруповання, стверджують, що їхніх бойовиків в день нападу ХАМАСу на Ізраїль навіть не було поблизу кордону, тож їх довелося екстренно викликати.

Попри таку ситуацію, Іран все ж має намір і далі використовувати свою мережу збройних угруповань, включаючи Хезболлу, для ракетних і безпілотних атак на ізраїльські та американські цілі на Близькому Сході, стверджують джерела.

“Стратегія є вивіреною спробою продемонструвати солідарність із ХАМАС у Газі та розтягнути ізраїльські сили, не вступаючи в пряму конфронтацію з Ізраїлем, яка може залучити Сполучені Штати”, – кажуть джерела. // УНІАН