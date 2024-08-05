Іран та «Хезболла» можуть завдати ударів по Ізраїлю у найближчу добу – Блінкен

Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу» для мінімізації їхньої відплати

Іран та «Хезболла» можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, повідомляє Axios.

Він скликав конференц-зв’язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн «Групи семи» (G7). Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу» для мінімізації їхньої відплати.

За словами держсекретаря США, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

Блінкен також підкреслив, що США переконані у помсті Ірану та «Хезболли». Однак він не уточнив, якої форми набуде відплата. «Ми не знаємо точного часу атак, але вони можуть початися вже у найближчі 24-48 годин. Тобто вже в понеділок. США докладають зусиль, щоб розірвати цикл ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та «Хезболли», а опісля стримати відповідь Ізраїлю», – зазначив Блінкен.

Він звернувся до міністрів закордонних справ країн G7 з проханням чинити дипломатичний тиск на Іран, «Хезболлу»та Ізраїль для збереження максимальної стриманості.

Одне з джерел, що брало участь у телефонній розмові, повідомило, що Блінкен виглядав розчарованим, коли інформував міністрів про нещодавні переговори з Ізраїлем щодо звільнення заручників у Секторі Гази та угоди про припинення вогню.

Він зазначив, що до вбивства в Тегерані, Білий дім був «близький до прориву» та що «зараз угода потрібна більше, ніж будь-коли».

Вночі проти 5 серпня в Ізраїлі працювала протиповітряна оборона через фіксацію повітряних цілей, що прямували з боку Лівану.

У результаті атаки двоє військовослужбовців зазнали поранень, а на півночі країни були виявлені уламки після роботи ППО, повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Як повідомлялося, у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет. У своїй заяві угрупування «Хезболла» заявило, що обстріл ведеться у відповідь на атаки Ізраїлю.

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала низку об’єктів «Хезболли» та ліквідувала представника терористичної організації.

Нагадаємо, увечері 1 серпня «Хезболла» випустила ракети по Ізраїлю з території Лівану. Цей обстріл став першим нападом «Хезболли» за більш ніж 48 годин після вбивства головного військового командира групи під час ізраїльського авіаудару в Бейруті.

Як повідомлялося, армія Ізраїлю завдала авіаудару по осередку «Хезболли» в ліванському Бейруті. Після удару під завалами було знайдено тіло лідера терористичного угрупування Фуада Шукра. // Главком