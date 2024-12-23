IRIS-T, Patriot, танки, САУ і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, Patriot й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли: