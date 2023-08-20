В Маріуполі між кадирівцями та росіянами стався конфлікт зі стріляниною

Вчора, 19 серпня, в районі “Кірова” Маріуполя стався конфлікт між кадирівцями та російськими окупантами, який переріс у стрілянину.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Як пише Андрющенко, під час конфлікту зібралась група автомобілів з кадирівцями й росіянами. Усі були війскові. Під час галасу лунали й постріли.

За короткий проміжок часу кількість автомобілів зросла ще близько на двадцять одиниць. Щоб стримати конфлікт, росіяни викликали спецпідрозділ.

“Весь конфлікт продовжувався до 22:00. Доїхали і Ахмат і росіяни. Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22-ї ночі дійшли якоїсь згоди та роз’їхались. На жаль без масової стрілянини один в одного”, – додає Андрющенко.

Радник міського голови додав, що причина конфлікту полягала тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю без жодного документа.