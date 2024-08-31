IRIS-T та евакуаційний Bergepanzer. Німеччина надали Україні новий пакет допомоги

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Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого цього разу Київ отримає IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Новий пакет допомоги включає:

  • 1 IRIS-T SLS;
  • 26 безпілотників-розвідників “Вектор”;
  • 1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;
  • 6 інженерних екскаваторів;
  • 14 000 снарядів 155 мм;
  • 10 безпілотних надводних кораблів;
  • 55 000 аптечок;
  • гвинтівки.

Допомога від Німеччини

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина займає провідні позиції в наданні військової допомоги Україні. Берлін передає системи ППО, танки, бронетехніку, снаряди різних калібрів та інше військове обладнання.

До того ж Німеччина бере участь у проведенні тренувань для українських військових.

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