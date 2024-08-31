IRIS-T та евакуаційний Bergepanzer. Німеччина надали Україні новий пакет допомоги

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого цього разу Київ отримає IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина займає провідні позиції в наданні військової допомоги Україні. Берлін передає системи ППО, танки, бронетехніку, снаряди різних калібрів та інше військове обладнання.

До того ж Німеччина бере участь у проведенні тренувань для українських військових.