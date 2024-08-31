IRIS-T та евакуаційний Bergepanzer. Німеччина надали Україні новий пакет допомоги
Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого цього разу Київ отримає IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Новий пакет допомоги включає:
- 1 IRIS-T SLS;
- 26 безпілотників-розвідників “Вектор”;
- 1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;
- 6 інженерних екскаваторів;
- 14 000 снарядів 155 мм;
- 10 безпілотних надводних кораблів;
- 55 000 аптечок;
- гвинтівки.
Допомога від Німеччини
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина займає провідні позиції в наданні військової допомоги Україні. Берлін передає системи ППО, танки, бронетехніку, снаряди різних калібрів та інше військове обладнання.
До того ж Німеччина бере участь у проведенні тренувань для українських військових.