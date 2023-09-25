У російському Курську дрон влучив у будівлю МВС – ЗМІ

Вранці 25 вересня у російському Курську пролунали вибухи.

Джерела LIGA.net у Головному управлінні розвідки повідомили, що це – наслідки прямого влучання українського безпілотника у будівлю Міністерства внутрішніх справ.

Росіяни заявили, що над одним із районів міста здіймається чорний дим, опублікували відео з вуличних камер спостереження.

Традиційно лунає вий автомобільних сирен, здригається повітря.

Вчора куряни мали святкувати День міста, проте після обіду там пролунали вибухи.

Пізніше джерела LIGA.net у розвідці заявили про пряме влучання у будівлю ФСБ РФ о 10:20, а через майже три години стало відомо, що прилетіло й по нафтопереробному заводу поблизу місцевого аеродрому.