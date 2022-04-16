Италия закрывает порты для российских кораблей с завтрашнего дня
В рамках санкций Европейского Союза против россии Италия с 17 апреля закрывает порты для российских судов. Запрет распространяться и на корабли, сменившие флаг после 24 февраля.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на La Repubblica.
С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет будет распространяться и на суда, сменившие флаг после 24 февраля. Эта мера содержится в циркуляре Главного командования портовых властей, который заменяет директиву Европейского союза от 8 апреля, которой были введены дополнительные санкции против России», — говориться в сообщении.
Суда, которые в настоящее время находятся в итальянских портах должны будут покинуть их сразу же после «завершения своей коммерческой деятельности».
Отмечается, что запрет, как это предусмотрено регламентом ЕС, не распространяется на суда, которые нуждаются в помощи или убежище, которым требуется доступ в порты по соображениям безопасности на море или которые спасли жизни в море.
Дополнение
Румынское военно-морское управление (ANR) объявило, что судам под российским флагом, включая яхты или катера, не разрешается заходить в румынские порты на Черном море.
Канада закрыла порты для российских кораблей из-за вторжения в Украину.