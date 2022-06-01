Із Маріуполя за добу до фільтраційного табору вивезли 355 людей, з них – 32 дитини

Із Маріуполя за минулу добу, 31 травня, до фільтраційного табору в село Безіменне російські загарбники доправили 355 людей, у тому числі 32 дітей. До росії депортували 324-х маріупольців.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Петро Андрющенко, передає Укрінформ.

«За минулу добу з Маріуполя до фільтраційного пункту в с. Безіменне доставлено 355 людей, зокрема 32 дитини. З с. Безіменне до м. Таганрог (росія) депортовано 324 людини, зокрема 27 дітей», — написав Андрющенко.

Він зазначив, що за останній тиждень спостерігається тенденція збільшення кількості депортованих осіб.

«Частково це пов’язано з ротацією так званих «державних волонтерів Молодой Гвардії», частково з зачиненням шляху евакуації до території, контрольованої Україною. Працюємо», — додав радник міського голови.

Як повідомляв Укрінформ, з Маріуполя на територію рф вивезено понад 200 тисяч громадян України.

Агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично зруйноване обстрілами російських загарбників. Маріуполь сьогодні без нормального енерго-, водо- та газопостачання. Від початку російського вторгнення у місті загинули до 22 тисяч мирних жителів. Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тисяч жителів.

Під час евакуації з Маріуполя російські загарбники, проводячи так звану фільтрацію, почали допитувати дітей. Тих маріупольців, які не проходять фільтрацію, доправляють у колонію в Оленівці на Донеччині або у в’язницю «Ізоляція» в Донецьк.