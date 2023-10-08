Ізраїль офіційно перейшов у стан війни

Введено пункт 40 Алеф, який дає армії повну свободу дій.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту 40 Алеф – це означає офіційне оголошення війни. Цей пункт не вводили в країні з 1973 року.

Про це повідомляють державна радіостанція Ізраїлю Kan та військовий оглядач Сергій Ауслендер у своєму Телеграм-каналі.

Зазначається, що генеральний штаб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ввів у дію “пункт 40 Алеф”, який надає повну свободу дій військовим, залишаючи необхідність армії доповідати політичному керівництву країни.

“Ще раз і офіційно – ВІЙНА”, – пише Ауслендер.

Тим часом з’вилися нові дані щодо жертв вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль. Внаслідок ескалаціх загинуло понад 500 людей, майже 1900 отримали поранення. Це не остаточні цифри, адже багато людей зникли безвісти, невідома доля заручників.

Як пише Аль-Джазіра, десятки танків “рухаються на південь Ізраїлю”. ЦАХАЛ мобілізувала їх для боїв у регіоні, де тривають запеклі бої між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС.

Як пише The Times of Israel з посиланням на прес-службу уряду, Кабінет міністрів безпеки проголосував за переведення країни у стан війни вчора ввечері. Офіційно введено пункт 40 Алеф. // УНІАН