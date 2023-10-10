Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до “повноцінного наступу” на Сектор Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу.

У вас буде можливість змінити реальність тут. Ви бачили, яку ціну доводиться платити, і ви побачите зміни. ХАМАС хотів змін у Газі, але все зміниться на 180 градусів від того, про що він думав.

Вони пошкодують про цей момент, Газа ніколи не повернеться до того, що було.

Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, жертв Голокосту – ми знищимо його всіма силами і без компромісів”.

Про це Галлант сказав військам на кордоні з Газою.

Згодом речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що знищення високопоставлених членів ХАМАС є головним пріоритетом.

За словами Хагарі, ЦАХАЛ не припинить зусиль з ліквідації високопоставлених представників ХАМАСу: “Це наш головний пріоритет”.

До того Хагарі повідомив, що ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу.

Станом на день 10 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС перевищила 1 000 осіб, щонайменше 3418 дістали поранень. // УП