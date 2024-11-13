У Севастополі підірвали в автомобілі капітана першого рангу Чорноморського флоту РФ

За попередніми даними, машину підірвали саморобним пристроєм.

В окупованому росіянами Севастополі підірвали авто з військовим, пише ASTRA. Спочатку повідомлялося, що військовому відірвало ноги і він у тяжкому стані, але пізніше стало відомо про його смерть.

Вказано, що вибух стався біля супермаркету на проспекті Шевченка. Жертві вибуху було 40-45 років.

Водночас Baza пише, що в машині в момент вибуху був капітан 1-го рангу Чорноморського флоту РФ. Його авто стояло на парковці. За попередніми даними, машина вибухнула від саморобного пристрою. // Дзеркало тижня