Окупанти ще на початку вересня сформували «результати» псевдореферендумів, – СБУ

Повідомити про організаторів фейкових голосувань можна в чатботі СБУ.

Окупанти ще на початку вересня сформували “результати” фіктивних референдумів на тимчасово захоплених територіях України. Тож нинішнє незаконне “голосування”, що анонсоване з 23 по 27 вересня, організовано просто для створення потрібної їм картинки на телебаченні.

Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у “керівництві” терористичних організацій “ЛДНР”.

Зокрема, працівниця так званого міністерства соціальної політики на тимчасово захопленій території повідомила, що ще на початку вересня були підписані документи про незаконне приєднання окупованої території Донецької і Луганської областей до Росії.

“Жінки бідкаються, що росія просто знищує місцеве населення. Фальшуючи результати умовного волевиявлення, вони наражають на смерть простих людей”, – зазначили в пресслужбі СБУ.