Ізраїль розпочав нову масштабну операцію в Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала новий масштабний наступ у секторі Гази – операцію «Колісниці Гідеона», що має на меті визволення заручників та знищення ХАМАСу.

Про це повідомляє The Times of Israel, передає Укрінформ.

«За минулу добу ЦАХАЛ розпочав масштабні атаки і мобілізував сили для захоплення стратегічних районів у секторі Гази в межах перших кроків операції “Колісниці Гедеона” і розширення кампанії в Газі, щоб досягти всіх цілей війни в Газі, включаючи визволення заручників і поразку ХАМАСу», – йдеться в заяві військових.

ЦАХАЛ зазначає, що війська Південного командування продовжать діяти «для захисту ізраїльських громадян і реалізації цілей війни».

За словами ізраїльських офіційних осіб, наступальна операція «Колісниці Гідеона» має на меті «завоювати» Газу і утримати територію, перемістити палестинське цивільне населення на південь анклаву, завдати удару по ХАМАСу і не дати терористичному угрупованню взяти під свій контроль поставки гуманітарної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що найближчими днями армія країни «з усіма силами» увійде до сектору Гази, щоб завершити військову операцію, яка означатиме знищення ХАМАСу.