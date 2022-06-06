Тільки росія відповідальна за продовольчу кризу: голова Європейської ради «розніс» кремлівську небензю в ООН

Лише одна росія відповідальна за продовольчу кризу, яка розгортається у світі через війну в Україні.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, який у понеділок взяв участь у засіданні Ради Безпеки ООН, передає УНН.

«Пан посол російської федерації (Василь Небензя – ред.), давайте говорити чесно, Кремль використовує постачання продовольства як ракету-невидимку проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки російської війни розливаються у всьому світі. Це спричиняє зростання цін на продовольство, призводить до зубожіння населення, дестабілізує регіони. росія – єдина відповідальна за цю продовольчу кризу, росія і лише – незважаючи на поширення брехні та дезінформації кремля», — заявив Мішель.

Він зазначив, що бачив на власні очі кілька тижнів тому в Одесі, як мільйони тонн зерна та пшениці заблоковані в морських контейнерах на судах через російські військові кораблі в Чорному морі, через напади росії з транспортної інфраструктури.

Російські танки, російські бомби, російські міни заважають Україні провести посівну та збирання врожаю, додав глава Євроради.

Він зазначив, що кремль також робить удари по зерносховищам та розкрадає зерно в Україні, при цьому звалюючи провину на інших.

«Це боягузтво, це пропаганда. Перейдемо до фактів. ЄС не вводив санкцій щодо сільгоспсектору в росії, жодних санкцій. Навіть наші санкції щодо транспорту не виходять за межі ЄС. Може, ви захочете вийти із зали? Легше не слухати правди. Наші санкції не заважають російським судам вивозити зерно і добрива в країни, що розвиваються», — підкреслив європейський чиновник.

Він наголосив, що ЄС робить все можливе для того, щоб сприяти сільгоспекспорту з України та щоб підтримати сільгоспсектор у майбутній сезон.