За інформацією ГУР МО України найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформоперацій проти нашої держави

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Не виконавши завдання із військового бліцкригу російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України. Водночас російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

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Закликаємо українців бути пильними, вірити у Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.

Слава Україні!

Разом до Перемоги!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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