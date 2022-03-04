За інформацією ГУР МО України найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформоперацій проти нашої держави

Не виконавши завдання із військового бліцкригу російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України. Водночас російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

Закликаємо українців бути пильними, вірити у Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.

Слава Україні!

Разом до Перемоги!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України