Ізраїль вдарив по військових об’єктах та ядерному дослідницькому центру в Тегерані
ЦАХАЛ завершив серію ударів по центру Тегерану. Унаслідок ударів були уражені десятки військових цілей, зокрема місця виробництва ракет і штаб-квартира SPND, що займається дослідженнями і розробкою іранського проєкту створення ядерної зброї
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на армію оборони Ізраїлю.
Також ЦАХАЛ завдав удару по штаб-квартирі SPND в Тегерані, яка використовується для досліджень і розробок передових технологій і озброєнь, що підтримують військовий потенціал Ірану. Вона була створена у 2011 році Мохсеном Фахрізаде, засновником іранської ядерної програми. Крім того, мішенню був об’єкт, на якому виробляється критичний компонент ядерної програми іранського режиму.
Раніше речниця Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли американський лідер ухвалить рішення про застосування безпосередніх заходів проти Ірану. Bloomberg писав, що Сполучені Штати ударять по Ірану найближчими днями. Вашингтон готує інфраструктуру, аби безпосередньо вступити в конфлікт із Тегераном.
До слова, у ніч проти 20 червня Тегеран вдарив балістикою поблизу технологічного парку в Беер-Шеві, де розташовано кілька компаній, зокрема з Microsoft.Tweet