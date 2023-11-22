Ізраїль виявив та знищив понад 400 підземних тунелів ХАМАС
ЦАХАЛ виявив та знищила близько 400 підземних тунелів, побудованих та використовуваних терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльську Армію оборони в Телеграм.
За даними ізраїльських військових, бойовики ХАМАС організували мережу тунелів під населеними пунктами по всьому Сектору Гази.
“Багато з шахт, що ведуть до мережі тунелів, розташовані на території цивільних лікарень, шкіл та будинків”, – зазначається у повідомленні.
В ізраїльській Армії оборони підкреслюють значну роль підрозділу спеціального призначення “Яхал” Інженерного корпусу у виявленні та руйнуванні даних валів.