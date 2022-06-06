Родичі російських окупантів крадуть одне в одного намародерене в Україні

Вони організували «логістичні центри» з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам. Та бізнес іде не дуже: бо рашисти крадуть один в одного.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Вчера Вовина жена микроволновку забрала…, вентилятор, кофемолку там, мультиварку,… вот такое вот…», — звітує чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в рф.

Але Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще 4 телевізори: «три телевизора в коробке и один без коробки». Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав «тот хрен, который… он два раза забирал». Тож вона просить чоловіка «розібратися».

Судячи з усього, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу.

Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Бо з огляду на санкції усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в росії.

Служба безпеки України