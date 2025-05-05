Ізраїль завдав авіаударів по Ємену (відео)

Удари стали відповіддю на атаку хуситів балістичними ракетами

Ізраїль завдав авіаударів по єменському портовому місту Ходейда.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Удари стали відповіддю на атаку хуситів балістичними ракетами, яка вчора вдарила по району поблизу аеропорту Бен-Гуріон, поранивши кількох людей.

Армія оборони Ізраїлю кілька разів завдавала ударів по Ємену за останній рік у відповідь на неодноразові ракетні та безпілотні атаки хуситів на країну.