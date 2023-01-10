На Запоріжжі лікарю-колаборанту з Мелітополя винесли заочний вирок

За публічного обвинувачення Мелітопольської окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду лікаря з Мелітополя визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мелітопольської окружної прокуратури.

Прокурори в суді довели, що в лютому 2022 року в умовах воєнного стану чоловік пішов на співпрацю з ворогом та погодився очолити медичний заклад, підконтрольний окупаційній адміністрації. Його призначено «головним лікарем» так званої Мелітопольської обласної лікарні, створеної представниками окупаційної влади в тимчасово захопленому Мелітополі. Після чого він активно забезпечував діяльність комунального підприємства медичної сфери.

Наразі засуджений перебуває у всеукраїнському розшуку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Мелітопольського РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.