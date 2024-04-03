Кабмін розгляне петицію щодо переспрямування грошей, виділених на телемарафон, на закупівлю дронів

Електронна петиція на сайті Кабінету міністрів, в якій уряд закликають переспрямувати кошти, призначені для фінансування телемарафону “Єдині новини” та телеканалу FREEDOM, на військо, отримала відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду, Facebook автора петиції, героя України Павла Білоуса.

“Повідомляємо, що подана вами електронна петиція у визначений строк набрала необхідну кількість голосів. Очікуйте відповідь на петиції”, – йдеться у зверненні.

У петиції Білоуса йдеться про те, що фінансування телемарафону “Єдині новини” та телеканалу FREEDOM дорого обходиться державі – у 2022 та 2023 роках на них витратили 2,13 млрд грн. А на 2024 рік на фінансування телемарафону закладено 1,5 млрд грн.

Натомість автор просить уряд внести зміни до бюджету на 2024 рік, щоб ці кошти були спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для збройних сил України, зокрема, безпілотників та пікапів.

Білоус підрахував, що за кошти, витрачені на фінансування зазначених телеканалів за два роки, можна придбати майже 22 тисячі квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4 тисячі пікапів.

На думку автора та підписантів петиції, телемарафони не лише обходяться державі у мільярди гривень, але й часто служать інструментом політичних маніпуляцій та збагачення медіа-магнатів за рахунок бюджету.

“Вони використовують пропагандистські прийоми, такі як вибіркове підбирання фактів, перекручення подій, непропорційне домінування партії Президента на ефірах прославлення особи президента та його команди. Така інформаційна політика підриває демократичні цінності, сприяє розколу суспільства”, – йдеться у петиції.

Білоус та його однодумці вважають, що такі інформаційні проекти шкодять національній безпеці, економіці та демократичному розвитку країни. Тому закликають припинити їхню трансляцію та переорієнтувати фінансування на потреби оборони України.