Кадирівська «еліта» краде навіть у своїх соратників-окупантів (аудіо)

Кадирівці так захопилися мародерством, що крадуть навіть у російських військових.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

Так, один із ворожих окупантів, який стоїть на Херсонщині, скаржиться своєму знайомому, що чеченці украли у нього пістолет.

«Приехали, мол, помолиться: «пусти, братан, мы свои, на разведке». Впустил, короче, бл*дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и… съе*ались», – розповідає російський загарбник.

За втрату зброї його відправили копати окопи. А потім з’ясувалося, що просто так за цю провину не відкупитися, тож йому дали 2 дні на пошуки.

«А если не найду, меня, бл*дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили», – пояснює він.

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Така тенденція в російській армії не може не тішити. Чим більше зброї вони вкрадуть самі у себе, то ближчою є наша перемога!

Слава Україні!

СБУ