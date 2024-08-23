У ВМС підтвердили знищення російського порома «Конро Трейдер»

Російський залізничний пором «Конро Трейдер», який вчора затонув у порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ, знищили Військово-морські сили України, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він також підтвердив, що після ураження судна воно затонуло.

«Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, у першу чергу, пально-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це – цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії», – сказав Плетенчук.

Чим саме вдарили по «Конро Трейдеру» – речник ВМС не уточнив.

«Подвійним бонусом» цієї операції Плетенчук називає те, що внаслідок атаки робота російського порту частково заблокована – поки уражене судно не приберуть з причалу. За його словами, інші два залізничні пороми у цьому порту не працюють: один із них – на ремонті, а інший, уражений раніше «Слов’янин», очікує на ремонт в Азовському морі.

«Пором затонув. Тобто робота цієї частини порту фактично заблокована. Тобто в них залишається ще одна платформа для завантаження на пором вагонів. Проте поромів нема. От в чому проблема. Так, недарма відразу місцеві жителі в окупованому українському Криму миттєво відреагували масовими заїздами на АЗС», – сказав речник ВМС.

Плетенчук також додав, що атаку по «Конро Трейдеру» здійснили у співпраці з іншими родами військ Сил оборони.

«Це – спільна робота багатьох складових сил оборони України. До речі, цей кейс так само відбувся за допомогою наших колег з інших видів Збройних сил України. Такі операції є складними. Вони зазвичай проводяться з залученням багатьох складових. Безпосереднє ураження наносили Військово-морські сили. Але, звісно, допомога наших колег має так само для нас велике значення», – додав він.

Напередодні влада Краснодарського краю Росії заявила, що уражений ударом у порту «Кавказ» пором із паливом затонув.

Перед цим голова Темрюцького району Кубані Федір Бабенков повідомив, що на поромі було щонайменше 30 цистерн із паливом.

У момент атаки на судні перебували п’ятеро людей, їхня доля – невідома, писали російські медіа з посиланням на екстрені служби.