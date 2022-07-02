Кадирівці зруйнували мечеть у Сєвєродонецьку та звалили це ЗСУ

Кадирівці знищили мечеть у Сєвєродонецьку Луганської області. Під час атаки загинули мирні мешканці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на імама ісламської громади, керівника культурного центру «Бісмілля» Тимура Берідзе.

«Тіктокери Кадирова, перебуваючи ще у Рубіжному, мали інформацію, що у Сєвєродонецьку є мечеть. Замість того, щоб не чіпати дім Аллаха, вважаючи себе віруючими, відкрили вогонь по будівлі вранці, побачивши скупчення народу у дворі мечеті, яке набирало воду зі свердловини. Вбили більше 20 невинних людей з сусідніх будинків, які жили в мечеті, вважаючи її безпечнішим місцем», — заявив Берідзе.