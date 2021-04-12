Казанский: Российские пропагандисты-стервятники потянулись на Донбасс

Российские пропагандисты Дмитрий Стешин, Семен Пегов, Юрий Кот заехали на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

Об этом в Фейсбуке сообщил журналист, участник переговоров в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

«Российские пропагандисты-стервятники Стешин, Пегов, Котенок потянулись на Донбасс. На месте жителей ОРДЛО я бы напрягся. Этим ребятам сейчас опять понадобятся истории про хищные украинские дроны и блуждающие минометы в мусоровозах. Так что в ближайшее время можно с высокой вероятностью ожидать новую волну загадочных обстрелов от «неуловимых ДРГ», — написал он.