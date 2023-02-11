Кенігсбергські «чмобіки» здивувалися, що їх «женуть на забій», і записали відео

Російські окупанти з подивом дізнаються, що влада їм набрехала, тільки потрапивши на передову.

Російські окупанти, мобілізовані з Калінінградської області, записали відеозвернення до губернатора свого регіону, в в якому поскаржилися, що їх “женуть на забій”.

Як і багато інших “мобіків” до них, калінінградці скаржаться, що їх передали в підпорядкування бойовикам “ДНР” і намагаються використовувати як штурмову піхоту, хоча обіцяли направити в “територіальну оборону”.

“Ми не відмовляємося виконувати поставлені завдання, але ми не підготовлені до штурму. У нашому батальйоні вже є втрати. Командування далеко, зв’язок майже відсутній. < … > Нас в прямому сенсі ведуть на забій”, — скаржаться солдати.

За словами мобілізованих, вони зважилися записати звернення до губернатора після того, як їх вирішили знову “кинути на штурм як гарматне м’ясо”, але вони відмовилися. Учасники відеозвернення просять губернатора зв’язатися з їхнім командуванням і розібратися в ситуації.

У коментарях під цим відео в соцмережі “ВК” з’явилося повідомлення від офіційного аккаунта уряду Калінінградської області.

“Знаємо про відеозвернення, розбираємося. Спасибі”, – йдеться в коментарі.

Скарги російських “мобіків”

Російські солдати, мобілізовані на війну минулої осені, регулярно записують ролики зі скаргами на умови утримання і “нецільове використання” їх як бойової сили.

Наприклад, днями мобілізовані з республіки Тува, звідки родом нинішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, поскаржилися на знущання з боку бойовиків “ДНР”. Після цього тувинців пообіцяли перевести в інший підрозділ.

Частенько мобілізовані скаржаться на своїх командирів, які використовують їх як гарматне м’ясо або ставляться як до худоби. Так, у черговому подібному ролику окупанти розповіли, як їх перевозили з одного на інший напрямок без будь-яких пояснень. // УНІАН